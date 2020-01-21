شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة لجبهات حيفان والقبيطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة لجبهات حيفان والقبيطة الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 دفعت مليشيا الحوثي، مساء الإثنين، بتعزيزات ضخمة إلى جبهات حيفان والقبيطة.

Advertisements وتحاول مليشيا الحوثي التغطية على خسائرها الفادحة من خلال الدفع بالمزيد من التعزيزات. بدورها شددت قوات اللواء الرابع حزم على جاهزيتها العالية لمواجهة أي تحركات حوثية بجبهات طورالباحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة لجبهات حيفان والقبيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.