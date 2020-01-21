شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الامارات تنجح في تفكيك مليشيات الشرعية وتطوي صفحة المقدشي إلى الأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت القوات الإماراتية بقيادة أبو محمد، من سحب البساط عن قيادات الإصلاح العسكرية، بعد ان استأثرت تلك القيادات الاخوانية على مدى خمسة أعوام بالسيطرة على المحافظات الشرقية.

مصادر عسكرية قريبة من غرفة عمليات التحالف أفادت ان قيادة التحالف وعلى رأسها الامارات رأت في علي محسن والمقدشي، عدم الفائدة، وعدم تقديم أي جديد في الميدان العسكري سوى المزيد من نهب الأموال المقدمة من دول التحالف.

وأشارت المصادر الى قيام الامارات بالدفع بعزيز بن صغير الى الواجهة خصوصا في المحافظات الشرقية (شبوة وحضرموت ومارب) وتمكينه من المهام العسكرية واتخاذ القرار، فضلا عن دعمه لقبائل مارب بالسلاح والمال في المناطق المطلة من حقول النفط والغاز.

جديد "الخليج 365"

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المصادر أكدت ان اللواء بن عزيز الذي صار واجهة قوات الشرعية وممثلها الأول في المحافل الدولية والمحلية، هو الآن صاحب القرار الأول وسط جيش الشرعية بدعم اماراتي قوي.

وتوقعت المصادر ان يتم تطهير قوات الشرعية من القيادات المتطرفة المحسوبة على الإصلاح وذلك بعد تورطها في دعم قيادات تنظيم القاعدة وايلائها مهام قيادة الوية عسكرية في حربها مع القوات الحنوبية في ابين وشبوة.

يذكر ان المقدشي هو المتهم الرئيسي في إعطاء الحوثيين احداثيات تواجد القوات الإماراتية في صحن الجن في العام 2015م، والذي تم استهدافهم بصاروخ من نوع توشكا أدى الى استشهاد 54 ضابطا وجنديا اماراتيا، وكان المقدشي حينها رئيسا لهيئة الأركان.