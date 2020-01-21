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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنان اليمني ايوب طارش عبسي يثلج صدور كل اليمنيين في الداخل والخارج ويباغت الحوثيين بهذا العمل الشجاع الذي اثار جنونهم واربك كل حساباتهم

2020/01/21 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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