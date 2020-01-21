شكرا لمتابعة خبر عن الفنان اليمني ايوب طارش عبسي يثلج صدور كل اليمنيين في الداخل والخارج ويباغت الحوثيين بهذا العمل الشجاع الذي اثار جنونهم واربك كل حساباتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنان اليمني ايوب طارش عبسي يثلج صدور كل اليمنيين في الداخل والخارج ويباغت الحوثيين بهذا العمل الشجاع الذي اثار جنونهم واربك كل حساباتهم
2020/01/21 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان اليمني ايوب طارش عبسي يثلج صدور كل اليمنيين في الداخل والخارج ويباغت الحوثيين بهذا العمل الشجاع الذي اثار جنونهم واربك كل حساباتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.