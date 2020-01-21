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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيب سعودي في ال30 من عمره يرعب كل نساء وفتيات المملكة بعد قيامه بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا وبطريقة وحشية لا تخطر على بال ابليس اللعين

2020/01/21 الساعة 08:33 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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