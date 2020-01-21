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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برعاية الانتقالي.. تواصل حملة التوعية الخاصة بمحو الأمية بالمسيمير الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 تواصلت بمديرية المسيمير في محافظة لحج، الإثنين، الدورة التدريبية الخاصة بحملة التوعية في مجال محو الأمية، وذلك برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.

Advertisements ويشارك في الدروة التي تقام بقاعة مدرسة الشهيد عباس، نحو 307 فتاة متدربة من مختلف مراكز المديرية. وتتلقى المشاركات في الدورة التي تستمر 12 يوماً، الكثير من المفاهيم العلمية والمهارات العملية المرتبطة بجانب التوعية في مجال محو الأمية وتعليم الفتاة.

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