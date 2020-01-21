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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تجدد خروقاتها وتستهدف بعض المواقع بالجبلية الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 جددت مليشيا الحوثي، الإثنين، سلسلة خروقاتها للهدنة الأممية عبر استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements واستهدفت مليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالأسلحة الثقيلة من نوع م.ط عيار 23 في أوقات متفرقة من اليوم. كما أطلقت المليشيات نيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 على مواقع القوات المشتركة أيضاً.

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