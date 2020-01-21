اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تجدد خروقاتها وتستهدف بعض المواقع بالجبلية

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تجدد خروقاتها وتستهدف بعض المواقع بالجبلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تجدد خروقاتها وتستهدف بعض المواقع بالجبلية

الثلاثاء 21 يناير 2020

مليشيا الحوثي تجدد خروقاتها وتستهدف بعض المواقع بالجبلية

الخليج 365

جددت مليشيا الحوثي، الإثنين، سلسلة خروقاتها للهدنة الأممية عبر استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements

 

واستهدفت مليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالأسلحة الثقيلة من نوع م.ط عيار 23 في أوقات متفرقة من اليوم.

 

كما أطلقت المليشيات نيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 على مواقع القوات المشتركة أيضاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تجدد خروقاتها وتستهدف بعض المواقع بالجبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا