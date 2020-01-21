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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تجدد خروقاتها وتستهدف بعض المواقع بالجبلية
الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365
جددت مليشيا الحوثي، الإثنين، سلسلة خروقاتها للهدنة الأممية عبر استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
واستهدفت مليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالأسلحة الثقيلة من نوع م.ط عيار 23 في أوقات متفرقة من اليوم.
كما أطلقت المليشيات نيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 على مواقع القوات المشتركة أيضاً.
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