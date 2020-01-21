شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يخصص 382 مليون دولار كمساعدات انسانية في اليمن وسوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، عن تخصيص 382 ملیون دولار، من میزانیتھا الإنسانية السنویة الأولية لليمن وسوريا لعام 2020.



وذكرت المفوضية في بيان صحفي، ان الميزانية الإنسانية تبلغ 900 ملیون یورو (997 ملیون دولار امریكي)، لمساعدة اكثر من 80 دولة على مواجھة النزاعات الطویلة في كل من افریقیا والشرق الأوسط والازمات الغذائیة الحادة والانسانیة كما یعمل على ایصال المساعدات لاشد محتاجیھا".

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