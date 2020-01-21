عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يعلن تحرير سلسلة جبلية في نهم

الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، مساء الإثنين، تحقيق انتصارات كبيرة، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، والتي كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية ومصرع واصابة العشرات من عناصر المليشيات".

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وأوضح المركز، أن أبطال الجيش يواصلون تقدمهم المستمر، وسط فرار وإنهيار كبير في صفوف المليشيا".

وكان الجيش، قد أعلن في وقت سابق، عن تنفيذه عملية استدراج ناجحة لمجاميع من المليشيات الحوثية في منطقة حريب بجبهة نهم، كبدت مليشيات الحوثي خلالها أكثر من 13 قتيل، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وتشهد جبهة نهم، المتاخمة للعاصمة صنعاء، معارك شرسة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، وسط تقدم كبير لقوات الجيش، وتقهقر كبير للمليشيا التي حشدت قواتها من مختلف الجبهات إلى نهم، التي تعتبر بوابة الوصول الى العاصمة.