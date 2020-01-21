شكرا لمتابعة خبر عن اول رد عاجل للشرعية على تصريح طارق صالح بشان جبهة نهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : جنود سعوديون يخوضون المعارك مع الجيش الوطني في العاصمة صنعاء الشرطة السعودية : تلقي القبض على إمرأة متلبسة بجريمة داخل مسجد في المملكة تحذير هام وخطير : الحوثيين يتوعدون بمفاجات كبيرة بشان جبهة العاصمة صنعاء في الساعات القادمة عاجل : طارق صالح جاهزون لدعم وإسناد الأبطال في معركة صنعاء لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم

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