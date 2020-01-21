شكرا لمتابعة خبر عن صور اثارت جنون اليمنيين والايرانيين والخليجيين..هكذا كانت ردة فعل الحسناء زينب ابنة قاسم سليماني وهي تشاهد اخوها يرتدي "الجنبية" اليمنية (شاهد 2 صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صور اثارت جنون اليمنيين والايرانيين والخليجيين..هكذا كانت ردة فعل الحسناء زينب ابنة قاسم سليماني وهي تشاهد اخوها يرتدي "الجنبية" اليمنية (شاهد 2 صور )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور اثارت جنون اليمنيين والايرانيين والخليجيين..هكذا كانت ردة فعل الحسناء زينب ابنة قاسم سليماني وهي تشاهد اخوها يرتدي "الجنبية" اليمنية (شاهد 2 صور ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.