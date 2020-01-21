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صنعاء - ياسمين الخيامي - بكل جرأة .. فتاة تقتحم استراحة شباب وتنفجر بالبكاء .. وبعد لحظات كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب ..(شاهد الفيديو الجريء )

أظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقلب شاب نفذه في أصدقائه داخل استراحة بعدما تنكر في زي فتاة. وأبان المقطع الشاب مرتدياً عباءة نسائية جالساً داخل الاستراحة وانهماره بالبكاء بصوت عالي قائلا : ” غدروا فيني ” ، وظن الشباب أنها فتاة مخطوفة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: يحدث الآن .. الشرعية والتحالف يدقان ساعة الصفر وتوسع المواجهات في صرواح وفتح خط نهم - مارب والقاهر يتدخل ويقصم ظهر الحوثيين ويقلب الموازين وردنا الان..كارثة مرعبة يخشى منها الجميع حتى المشرفين الحوثيين يخشونها ولا يقدرون على مواجهها واباء 13 محافظة يمنية يتوجهون بالدعاء والتوسل دمعت عينا "صدام حسين" وأصابنا جميعا بالذهول.. محقق الـ CIA يكشف (بالفيديو) اللحظات الأولى للقائه بالرئيس الراحل ويفجر مفاجأة عما حدث في الغرفة السرية وردنا الآن.. اخر مستجدات المعركة الدائرة في جبهات نهم وصرواح.. ومصدر عسكري يكشف السر وراء التقدم الكبير للجيش في هذا التوقيت! ورد الآن... ضربة ساحقة الآن في صنعاء وهزت كل الحوثيين، والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبدالملك الحوثي من جبهة نهم الشيخ سلطان البركاني يباغت الجمع ويعلن رسميا اسعد خبر لهذه الشريحة الكبيرة من اليمنيين في المملكة ويجعلهم يطيرون فرحا ويرقصون في كل شوارع المملكة وردنا الان ...السلطات السعودية تباغت المغتربين وتعلن رسميا عن هوية جديدة لمن يحملون تاشيرة زيارة Advertisements عاجل..الامارات تباغت الجميع وتصعق هادي والجنرال الاحمر وتفضح المستور وتكشف الجهة التي استهدفت مسجدا في ”مأرب“ وتصدر بيان رسمي صدم الجميع ورد للتو...قناة الجزيرة القطرية تقطع كل برامجها وتباغت الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاجل والمزلزل بشأن الهجوم الصاروخي على معسكر الاستقبال عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يثلج صدور كل اليمنيين ويصدر امر ملكي كان "حلم " وتحقق .. وقلوب اليمنيين تنهج بالدعاء ولسانهم بالشكر "بعد الله " شكرا سلمان ..حفظ الله الملك سلمان وولي عهده عاجل.. الحوثيون يعلنون رسميا عن قرار جديد بشأن العملة الجديدة وقناة "المسيرة" تبث الخبر.. المليشيات تتخبط بعد فشلها في التطبيق..! (تفاصيل) مباشر من أسواق الصرافة ومحلات الذهب.. الدولار يرتفع بشكل جنوني امام الريال اليمني وفارق غير مسبوق في السعر بين صنعاء وعدن (الاسعار ) شاهد.. مذيعة MBC "هدى الخريف" تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة أثناء برنامج تلفزيوني.. شاهد: ردة فعلها! (فيديو صادم) مدرس ‘‘وسيم يوسف’’ في الثانوية يفجر ‘‘فضيحة جنسية مزلزلة’’ بشأنه ويكشف وصية والده ويعترف: فشلت في تنفيذها .. شاهد (صورة) وردنا الان.. اول دول خليجية تلغي نظام الكفالة وتصدر قانونًا جديدا ومفاجئًا لصالح الوافدين بما فيهم اليمنيين حتى بائعات الهوى وممثلات الافلام الاباحية لا يفعلن ذلك..هيفاء وهبي تبتكر طريقة شيطانية لتكشف المستور من جسدها لمجموعة من الرجال الاثرياء وحاول الشباب احتواء الفتاة وتهدئتها ومعرفة المكان الذي جاءت منه، في محاولة منهم إلى إعادتها إلى منزلها، لكنها استمرت في البكاء، وبينما هي كذلك خلعت فجأة ما ترتديه من ملابس نسائية ليتضح أنه زميلهم، لينهاروا عليه بالضرب.

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