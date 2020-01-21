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صنعاء - ياسمين الخيامي - اضخم رجل في العالم يبحث عن شريكة حياته ويطلب هذه المواصفات ورفض 300 فتاة وافقن على الارتباط .تعرف على المواصفات التي يطلبها

يبحث واحد من أكثر الرجال بدانة في العالم عن الحب، لكنه يرفض حتى الآن الارتباط بأي امرأة وزنها أقل من 102 كيلوغرام.

ويزن العملاق الباكستاني أرباب خيزر حياة ( 27 عامًا) المعروف في باكستان باسم ”رجل الهيكل“، 444 كغم، ويبلغ طوله حوالي مترين، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

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كما عبر أرباب أيضًا عن رغبته في أن تكون عروسه طباخة رائعة لتساعده في تناول طعامه المفضل الذي يبلغ 10000 سعرة حرارية يوميا.

وعادة ما يتناول العملاق الباكستاني 36 بيضة يوميًا في الإفطار، إلى جانب 5 لترات من الحليب و3 كيلو من اللحم مع الأطباق المليئة بالأرز والخبز، لكنه يدّعي أنه لا يواجه أي مشاكل صحية بسبب وزنه الهائل.

وأشار أرباب خيزر، إلى أنه يتعرض الآن لضغوط من عائلته للعثور على امرأة يتزوجها ويكون عائلة معها، لكنه لم يقابل بعد أي فتاة تشد انتباهه.

وقال العملاق الباكستاني: ”أريد مقابلة امرأة تزن 100 كيلوغرام على الأقل وأن يكون طولها 1.9 مترا، جميع النساء اللاتي يرغبن في الزواج مني حتى الآن كنّ نحيفات للغاية“.

وأضاف أرباب: ”والدي ووالدتي يريدان مني أن أتزوج، إنهما يريدان أن أنجب أطفالاً، لكنني لم أجد ما يناسبني، في السنوات السبع الماضية، كنت أبحث عن الحب، وشاهدت 200-300 فتاة، لكنهن كنّ في المتوسط“.

كما قال العملاق الباكستاني: ”أنا لائق تماما وأشعر بالرضا في وزني، ولكن لابد لي من الاستمرار في ممارسة الرياضة وتناول الطعام لأصبح بطل العالم“.

أرباب خيزر حياة، الذي يعيش في مدينة ماردان في باكستان، بدأ يكتسب وزنًا في سن المراهقة، وبالرغم من نجوميته والاعتراف به كأقوى رجل في العالم في جميع أنحاء باكستان، إلا أنه يريد أن يصبح نجما عالميا.

ويحضر إلى منزل أرباب المئات من السكان المحليين كل يوم، حتى يتمكنوا من التقاط صور سيلفي مع العملاق اللطيف.