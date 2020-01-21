مسلحون يغتالون شابين كانا على متن سيارة وسط مدينة "عدن"

اغتال مسلحون، مساء الاثنين، شخصين كانا على متن سيارتهما، في أحد الأحياء، بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين كانوا على متن طقم عسكري، فتحوا النار، واغتالوا شخصين، كانا على متن سيارتهما، نوع كامري، في حي الدرين، بعدن.

وأوضحت المصادر، أن الطقم الذي كان يقله المسلحين نوع صحراوي، والذي نزل على متنه مسلحين، وفتحوا النار على الشابين بالقرب من مغسلة العربية بحي الدرين، وسط مدينة عدن، فارقا الحياة على الفور.

ولم تصدر الجهات الأمنية أي توضيحا له بخصوص هذه الحادثة حتى الان.

يأتي هذا في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن، بعد سيطرة الانتقالي المدعوم إماراتيا على المدينة، بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية في اغسطس 2019.