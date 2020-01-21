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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن يطالب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإدراج مليشيا الحوثي بقوائم الإرهاب الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي للعمل على تصنيف مليشيا الحوثي حركة إرهابية وإدراجها في قوائم الإرهاب وتجميد أصولها.

Advertisements واعتبر الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - مليشيا الحوثي أحد أهم أذرع الحرس الثوري الإيراني في المنطقة وأدوات نظام طهران لتهديد أمن دول الجوار وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. ورحب بإعلان الحكومة البريطانية تصنيف مليشيا حزب الله اللبنانية بجميع أجنحتها جماعة إرهابية وتجميد أرصدتها بناء على قواعد مكافحة الإرهاب. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الإعلان يأتي في سياق الضغوط الدولية على نظام طهران ومليشياته الطائفية للحد من تدخلاته وسياساته التخريبية في المنطقة وتهديداته للأمن الإقليمي والدولي.

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