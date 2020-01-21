ناشط بريطاني يكشف في حوار صحفي ما فعله بالعسيري ويتهم حكومة بلاده بالتواطؤ مع العدوان السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حوار



لم يكن مشهد رمي البيض الفاسد على الناطق باسم تحالف العدوان السعودي على اليمن السابق، أحمد عسيري، أمراً سهلاً، سيما في ظل العلاقات السعودية البريطانية، الا أن الناشط الحقوقي البريطاني “سام ولتون” تمكن في العام 2017م من القى البيض الفاسد على وجه المجرم السعودي أحمد العسيري، تعبيراً عن رفضه لفداحة الجرائم التي تمارسها السعودية بحق الشعب اليمني بأكمله وخاصة الأطفال والنساء.

وحاول والتون منع العسيري “الفاسد” من دخول المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن، بعد ان ضاق ذرعاً بالجرائم السعوديّة، والتقارير الحقوقيّة .

حول الواقعة وغيرها من الخطوات التصعيدية تحدث بها ولتون في الحوار الذي أجرته صحيفة اليمن معه..

كيف ترى العدوان الذي تقوده السعودية على الشعب اليمني ؟

<< العدوان على الشعب اليمني من أقذر الحروب وأبشعها في القرن الحادي والعشرين نظراً لفداحة الجرائم التي تمارسها السعودية بحق الشعب اليمني بأكمله وخاصة الأطفال والنساء.. ونحن في بريطانيا نظمنا حملة كبيرة تحمل شعار “انقذوا أطفال اليمن ” بالاشتراك مع الجالية اليمنية وبعض الجاليات العربية .

ماذا عن موقف الشعب البريطاني من العدوان على الشعب اليمني ؟

<<حالياً هناك تفاعل كبير وخاصة في الآونة الأخيرة والكثير من البريطانيين يعرفون أنها حرب ظالمة وقد خرجت عن أهدافها ومبادئها وعجزت الترسانة الإعلامية البريطانية عن تغطية الجرائم الذي يقوم بها النظام السعودي وحلفاؤه على الشعب اليمني طيلة خمس سنوات من القتل والهدم والدمار والخنق الاقتصادي المطبق على شعب كامل , ونحن على متابعة مستمرة وتقييم مستمر للحالة الإنسانية في اليمن وننقلها للرأي العام والمجتمع البريطاني كما هي .

ما هو موقف الحكومة البريطانية مما يحدث في اليمن ؟

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<< أولاً: انا كمواطن بريطاني أقدم اعتذاري للشعب اليمني وخاصة أطفال اليمن على تواطؤ الحكومة البريطانية مع هذا العدوان الهمجي الذي ينسف كل المعاني والقيم الإنسانية, والحكومة البريطانية تدعم السعودية بشكل واضح وعلني من خلال صفقات التسليح المستمرة ونحن نضغط مع العديد من المنظمات غير الحكومية المناهضة لسياسة الحكومة البريطانية والحرب على اليمن على إيقاف صفقات التسليح التي تقوم بها الحكومة البريطانية وكنا قد قدمنا دعوة قضائية لوقف ومنع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات لأنها تستخدم ضد أهداف مدنية .

سمعنا انكم قد قمتم بإلقاء البيض الفاسد على المتحدث العسكري لما يسمى التحالف العربي السابق احمد العسيري خلال زيارته لبريطانيا.. ولماذا؟

<< نعم.. هذا صحيح وهذا الحادثة موثقة , قمنا برمي البيض الفاسد على المتحدث العسكري باسم التحالف السعودي, وطالبت انا بصفتي مواطناً بريطانيا إلقاء القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن وهذا من حقي كمواطن بريطاني وهذا المجرم يسير على الأراضي البريطانية كما أنه أيضا يقوم بتضليل الحقيقة من خلال أكاذيبه المستمرة عن استهداف أهداف عسكرية , وبعدها نرى الأهداف عبارة عن أشلاء أطفال متناثرة ومنازل قد هدمت على ساكنيها!!

لماذا وسائل الإعلام البريطانية متحيزة إلى الجانب السعودي ؟

<<أولاً هناك وسائل إعلامية تدعم الحكومة البريطانية المؤيدة للنظام السعودي والحكومة البريطانية هي مستفيدة من عقد صفقات التسليح التي يقوم بها النظام السعودي وتبلغ مئات الملايين من الدولارات, وهناك أيضا وسائل أعلام يدعمها النظام السعودي ويغطي نفقات ميزانيتها ونفقاتها بشكل كامل وتتغاضى عن جرائمه المروعة بحق الشعب اليمني وتحاول تصوير أنها حرب ضد جماعات إرهابية ومدعومة من إيران واستولت على السلطة بالقوة والكن الحقيقة عكس ذلك .

كيف ترى صمود الشعب اليمني في وجه هذا العدوان ؟

صمود مذهل.. وفي الحقيقة لم يكن متوقعاً.. واليمن في طريقه الى الانتصار الكبير ونحن نتابع التحولات في المنطقة العربية وهناك الكثير من الشعوب تتوق للحرية والحرية الحقيقية.. واليمن يدافع عن سيادته و كرامته وسيكون من نتائج هذا الصمود أن يقدم النظام السعودي وحلفاؤه الى محاكم الجنايات الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق شعب بكامله.