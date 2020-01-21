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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجوم مأرب.. البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي ضد الحوثي
الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365
أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي لميليشيات الحوثي على مسجد في محافظة مأرب اليمنية.
وأدان رئيس البرلمان، مشعل بن فهم السلمي، الهجوم بأشد العبارات، مؤكداً أنه "يعد جريمة بشعة تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، بسفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين الآمنين".
كما طالب السلمي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ "إجراءات فورية وعاجلة لمحاسبة الحوثيين على هذه الجريمة اللاإنسانية النكراء التي كشفت الوجه الإجرامي لهم".
إلى ذلك جدد دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع اليمن في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه الميليشيات الانقلابية، معرباً عن خالص تعازيه لليمن رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً.
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