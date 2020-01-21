لغم حوثي يقتل طفلاً ويحول جسده إلى أشلاء شرق الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لغم حوثي يقتل طفلا ويحول جسده إلى أشلاء شرق الحديدة

الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365

قتل طفل وأصيب آخر بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.



وأفاد مصدر محلي عن مقتل وجدي عبدالله، البالغ من العمر 13 عاماً، وإصابة صادق عبدالله بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم زرعه الانقلابيون، وذلك أثناء ذهابهما لرعي الأغنام في المنطقة.

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كما أوضح المصدر، أن المواطنين هرعوا إلى مكان الانفجار لإسعاف الضحايا، إلا أن جسد وجدي تحول إلى أشلاء وفارق الحياة على الفور، في حين تم إسعاف صادق إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية.

إلى ذلك حصدت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرقات والأحياء السكنية أرواح مئات السكان الأبرياء وأصابت آخرين في مختلف مناطق محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر عام 2018.

وتشير تقارير حقوقية محلية إلى أن هناك أكثر من 2 مليون لغماً أرضياً زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً، لتنفجر مع أقل وزن.