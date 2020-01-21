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اغتيال شابين برصاص مجهولين في عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر اعلامية عن مصرع شابين في عدن برصاص مسلحين مجهولين.

وذكرت المصادر أن شخصان على متن سيارة لقيا مصرعهما مساء الاثنين برصاص مسلحين مجهولين في منطقة الدرين بمديرية المنصورة وسط عدن.

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وقالت مصادر محلية ان مسلحين على متن طقم صحراوي قاموا باطلاق النار على شابين كانا على متن سيارة مدنية في منطقة الدرين واردوهما قتلا على الفور.

واضافت الواقعة حدثت بالقرب من مغسلة العربية؛ وان الجناة لاذوا بالفرار بعد تأكدهم من مقتل الشابين.

 

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