شكرا لمتابعة خبر عن الامارات : تفاجئ الجميع وتكشف المسؤول عن الهجوم الذي استهدف مسجدا في”مأرب“ و”طارق عفاش“ يصف ”مأرب“ بـ”العزيزة“ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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