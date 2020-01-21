شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : كتيبة الموت التي كانت مليشيا الحوثي تتفاخر بها , بأنها لا تقهر .. سقطت بيد قوات الجيش الوطني في نهم , قتلى وجرحى واسرى !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 02:20 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر عسكرية، إن كتيبة الموت التابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية استسلمت بالكامل للجيش الوطني في جبهة "نهم" شرق العاصمة صنعاء. أقرأ أيضا : Advertisements فضيحة من العيار الثقيل "مأدبة غداء" منحت قطر استضافة كأس العالم! اثناء تواجدة في بريطانيا ,العدل الدولية تطالب السلطات البريطانيا إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السيسي, والسبب ..”التعذيب والقتل”! وأضافت المصادر، إن كتيبة الموت الحوثية استسلمت، قبل قليل، للجيش بعد حصارها لمدة ٣٠ساعة في ميمنة جبهة نهم. وأشارت المصادر، إلى أن الجيش الوطني يقوم في حاليا بتقديم الغذاء والماء لأسرى الحوثيين الذين استسلموا للقوات الحكومية.



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