شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف السفارة الامريكية بثلاث صواريخ ..وصفارات الإنذار أطلقت من مبنى السفارة عقب سقوط الصواريخ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 01:23 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بسقوط صاروخين في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد، في رابع هجوم من نوعه منذ مصرع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية.
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وأشار مراسلنا إلى أن صفارات الإنذار أطلقت من مبنى السفارة عقب سقوط الصواريخ.
وقالت مصادر بالشرطة العراقية لرويترز إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت بالمنطقة الخضراء في بغداد التي تضم أبنية حكومية وبعثات أجنبية.
وأوضحت المصادر أن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد مضيفة أن صاروخين منها سقطت قرب السفارة الأميركية.
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