شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة هزت صنعاء ..الحوثيين يذبحون بدم بارد اربعة من ابناء الشيخ محمود أحمد محمود في منزلهم ,شقيق محافظ تعز السابق ..ونداء عاجل لأبناء تعز في صنعاء !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 12:21 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

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كانت هذه تفاصيل خبر جريمة هزت صنعاء ..الحوثيين يذبحون بدم بارد اربعة من ابناء الشيخ محمود أحمد محمود في منزلهم ,شقيق محافظ تعز السابق ..ونداء عاجل لأبناء تعز في صنعاء !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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