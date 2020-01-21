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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...السلطات السعودية تباغت المغتربين وتعلن رسميا عن هوية جديدة لمن يحملون تاشيرة زيارة

دشنت المملكة العربية السعودية هوية جديدة طبقتها على سيارات الأجرة بالمملكة، بهدف تحسين الخدمات لزوار المملكة.

وزارة النقل السعودية كشفت على حسابها الرسمي على «تويتر»، الخدمات الجديدة التي تقدمها سيارات الأجرة بالمملكة، وكشفت عن الهوية الجديدة التي تحملها السيارة.

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