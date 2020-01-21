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صنعاء - ياسمين الخيامي - دمعت عينا "صدام حسين" وأصابنا جميعا بالذهول.. محقق الـ CIA يكشف (بالفيديو) اللحظات الأولى للقائه بالرئيس الراحل ويفجر مفاجأة عما حدث في الغرفة السرية

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