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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن... ضربة ساحقة الآن في صنعاء وهزت كل الحوثيين، والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبدالملك الحوثي من جبهة نهم

في ضربة موجعة لعبدالملك الحوثي زعيم المليشيا نجح الجيش الوطني، مساء اليوم الاثنين، في تنفيذ عملية استدراج ناجحة لمجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حريب بجبهة نهم. وقالت وكالة سبأ الرسمية ان المليشيات تكبدت خلال العملية أكثر من ١٣ قتيلا بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان..كارثة مرعبة يخشى منها الجميع حتى المشرفين الحوثيين يخشونها ولا يقدرون على مواجهها واباء 13 محافظة يمنية يتوجهون بالدعاء والتوسل دمعت عينا "صدام حسين" وأصابنا جميعا بالذهول.. محقق الـ CIA يكشف (بالفيديو) اللحظات الأولى للقائه بالرئيس الراحل ويفجر مفاجأة عما حدث في الغرفة السرية وردنا الآن.. اخر مستجدات المعركة الدائرة في جبهات نهم وصرواح.. ومصدر عسكري يكشف السر وراء التقدم الكبير للجيش في هذا التوقيت! ورد الآن... ضربة ساحقة الآن في صنعاء وهزت كل الحوثيين، والخبر ينزل كالصاعقة على رأس عبدالملك الحوثي من جبهة نهم الشيخ سلطان البركاني يباغت الجمع ويعلن رسميا اسعد خبر لهذه الشريحة الكبيرة من اليمنيين في المملكة ويجعلهم يطيرون فرحا ويرقصون في كل شوارع المملكة وردنا الان ...السلطات السعودية تباغت المغتربين وتعلن رسميا عن هوية جديدة لمن يحملون تاشيرة زيارة عاجل..الامارات تباغت الجميع وتصعق هادي والجنرال الاحمر وتفضح المستور وتكشف الجهة التي استهدفت مسجدا في ”مأرب“ وتصدر بيان رسمي صدم الجميع Advertisements ورد للتو...قناة الجزيرة القطرية تقطع كل برامجها وتباغت الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاجل والمزلزل بشأن الهجوم الصاروخي على معسكر الاستقبال عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يثلج صدور كل اليمنيين ويصدر امر ملكي كان "حلم " وتحقق .. وقلوب اليمنيين تنهج بالدعاء ولسانهم بالشكر "بعد الله " شكرا سلمان ..حفظ الله الملك سلمان وولي عهده عاجل.. الحوثيون يعلنون رسميا عن قرار جديد بشأن العملة الجديدة وقناة "المسيرة" تبث الخبر.. المليشيات تتخبط بعد فشلها في التطبيق..! (تفاصيل) مباشر من أسواق الصرافة ومحلات الذهب.. الدولار يرتفع بشكل جنوني امام الريال اليمني وفارق غير مسبوق في السعر بين صنعاء وعدن (الاسعار ) شاهد.. مذيعة MBC "هدى الخريف" تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة أثناء برنامج تلفزيوني.. شاهد: ردة فعلها! (فيديو صادم) مدرس ‘‘وسيم يوسف’’ في الثانوية يفجر ‘‘فضيحة جنسية مزلزلة’’ بشأنه ويكشف وصية والده ويعترف: فشلت في تنفيذها .. شاهد (صورة) وردنا الان.. اول دول خليجية تلغي نظام الكفالة وتصدر قانونًا جديدا ومفاجئًا لصالح الوافدين بما فيهم اليمنيين حتى بائعات الهوى وممثلات الافلام الاباحية لا يفعلن ذلك..هيفاء وهبي تبتكر طريقة شيطانية لتكشف المستور من جسدها لمجموعة من الرجال الاثرياء وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف معارك عنيفة، منذ يومين على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، تكبدت خلالها المليشيا الانقلابية على إثرها خسائر بشرية ومادية كبيرة. في السياق ذاته شنت قوات الجيش الوطني ،اليوم هجوما مباغتا على مواقع مليشيا الحوثي في ميمنة جبهة نهم وتمكنت من تدمير ثلاثة أطقم وعربة ومصرع أكثر من ٢٣ من عناصر المليشيات كانوا على متنها إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة. كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات المليشيا على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة تكبدت المليشيات على إثرها عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العدة والعتاد. وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، قد شنت منذ فجر الجمعة الماضية، هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- قلب جبهة نهم) وتكبدت المليشيات على إثره عشرات القتلى والجرحى. وكان الجيش اليمني قد توعد الحوثيين امس الاحد برد قاسي بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مسجدا في احد معسكرات الاستقبال بمأرب يوم السبت ، وخلف اكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى ، بحسب ما افادت به مصادر طبية وعسكرية لموقع أحداث نت.

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