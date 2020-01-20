أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

"بن بريك" يترأس اجتماعاً استثنائياً للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية https://www.elyamnelaraby.com/452629/ باكريت تتفقد المشاريع التنموية في مديرية المسيلة الإثنين https://www.elyamnelaraby.com/452631/ مراسلنا.. سقوط جرحى وقتلى في اشتباك بين عناصر المنطقة الاولى ومواطنون بالقطن https://www.elyamnelaraby.com/452632/ مكتب محو الامية بمديرية القطن يكرم المدير العام للمديرية https://www.elyamnelaraby.com/452634/ Advertisements الكثيري يوجه برفع خطة عمل صندوق النظافة للفترة القادمةhttps://www.elyamnelaraby.com/452635/ بن حبريش يوجه إدارة هيئة ابن سيناء بمعاقبة المخالفين للدوام الرسميhttps://www.elyamnelaraby.com/452636/ 2020.. عام العودة إلى العصور الوسطى في اليمن “تقرير“ https://www.elyamnelaraby.com/452638/ تدشين عملية نقل طالبات عدن إلى الجامعات بحافلات مقدمة من السعودية https://www.elyamnelaraby.com/452639/ تعقيد نظام الدراسات العليا بجامعة حضرموت يهدد مستقبل الطلبة “تقرير“ https://www.elyamnelaraby.com/452641/ القوات المشتركة في الساحل الغربي تصدر بيانا حول واقعة التفجير بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/452642

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