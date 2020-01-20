شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أمن الضالع يلاحق مرتكب جريمة قتل قائد اللواء اول مقاومة وليد سكرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت مصادر مطلعة قيام القوات الأمنية في هذه الاثناء بملاحقة مرتكب جريمة قتل قائد اللواء اول مقاومة في الضالع وليد سيف سكرة.



الجدير بالذكر أن قائد اللواء اول مقاومة كان في طريقه الى مدينة عدن قبيل اعتراضه، واطلاق الرصاص الحي على سيارته بمنطقة السمح بحبيل الريدة بردفان من قبل مسلحين مجهولين .

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