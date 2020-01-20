القوات المشتركة في الساحل الغربي تصدر بيانا حول واقعة التفجير بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365

أصدرت اليوم قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، بيان نعي في استشهاد مجموعة من عناصر الأمن والجيش الشرفاء بمحافظة مارب.. فيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان:



بحزن وألم شديدين تلقت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي نبأ استشهاد وجرح كوكبة من أفراد الجيش في معسكر التدريب شمال غرب محافظة مأرب في هجوم ارهابي غادر نفذته مليشيات الحوثي الكهنوتية مساء يوم السبت الموافق:18/ 1/ 2020م، أثناء تأديتهم للصلاة لترتقي أرواحهم الزكية ملتحقة بكوكبة الشهداء الأبرار ممن سبقوهم، دفاعاً عن جمهوريتنا وكرامة وعزة شعبنا.

إن هذا الاعتداء الغاشم والجبان على حرمة بيوت الله وعلى أرواح المصلين إنما ينم عن سلوك إجرامي مجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية التي يتحلى بها أبناء شعبنا اليمني.

Advertisements

وإزاء هذه الجريمة النكراء فإن القوات المشتركة في الساحل الغربي تؤكد بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من تماسك الشعب اليمني ووحدة أبنائه وإصرارهم على تطهير اليمن من دنس أدوات إيران في اليمن المتمثلة في مليشيات الحوثي التي عاثت في الأرض الفساد وأهلكت الحرث والنسل.

ان الدماء الزكية التي سفكتها ميليشيات الحوثي باطلاً لن تذهب هدرا وستدفع ثمنها غالياً ولن تجد ملاذاً أمنا طال الزمن أو قصر وسيقتص شعبنا لدماء كل الأبرياء.

إن هذه الجريمة النكراء تستدعي من الجميع تحمل مسئوليتهم الوطنية والدينية انتصاراً لدماء الشهداء وصرخات الثكالى، وعليهم في هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا تناسي كل خلافات الماضي وتوحيد الصف الوطني والتوجه نحو حسم المعركة مع الحوثي الذي يعد العدو الاول الأول لشعبنا، والمتربص شرا بالجميع، ولا تؤمن بالسلام ولا بالحوار ويمثل بؤرة سرطانية يجب استئصاله من جسد الوطن اليمني .

وفي الختام لايسعنا في القوات المشتركة بالساحل الغربي سوى أن نتقدم ببالغ التعازي والمواساة لأسر الشهداء ولشعبنا اليمني العظيم بهذا المصاب الجلل.

سائلين المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتقبل الشهداء في جنات النعيم وان يمن بالشفاء على الجرحى.

((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ))