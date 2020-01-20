شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد لحظات من قصف الحوثيين على مقر قوات الأمن الخاصة ...مقتل قائد لواء بقوات الشرعية .."تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب قائد اللواء الأول مقاومة برصاص مسلحين مجهولين مساء اليوم الاثنين بمحافظة الضالع. وقالت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على قائد اللواء الأول مقاومة وليد سكره في الضالع. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضافت المصادر أن "سكره" أصيب على اثر اطلاق النار باصابة بالغة في الرأس ليتم نقله الى عدن لتلقي العلاج. ولم تتوفر معلومات أكثر عن ملابسات حادثة الاغتيال التي تعرض لها القائد وليد سكره.

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