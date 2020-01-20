هجوم صاروخي على معسكر في مأرب بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والبخيتي يعلق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب، عن تعرض أحد المعسكرات بالمحافظة لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف المرتزقة هو منفذي الهجومين.

وقالت المصادر أن القصف استهدف مدرسة التدريب العسكرية التابعة للقوات الخاصة القريبة من مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب، مشيرة الى سقوط ثلاثة قتلى وعدد اخر من الجرحى كحصيلة أولية.

واشارت الى أن الطيران الحربي التابع للعدوان السعودي كان يحلق بكثافة في اجواء المحافظة بالتزامن مع عملية القصف.

ويأتي هذا الهجوم بعد ايام من تعرض معسكر الاستقبال في المدينة لهجوم صاروخي ادى الى مقتل 116 من المجندين وجرح العشرات.

وقد اتهم عدد من الاوساط السياسية المحسوبة على تحالف العدوان، الامارات بالضلوع في الهجوم الاول، سيما في ظل عدم تبني الجيش اليمني واللجان الشعبية للعملية كما هو معتاد.

واوضح القيادي في أنصار الله، محمد البخيتي، أن الجيش اليمني واللجان الشعبية لم تتبنى الهجوم الصاروخي الذي استهدف أحد معسكرات المرتزقة في مأرب ، حيث قال: “لم نتبن هجوم مأرب، ولو نفذناه لأعلنا عن ذلك”.

وأضاف البخيتي في تصريحه لقناة الجزيرة مساء اليوم الاثنين، أن قيادة الجيش اليمني هو المخول بإعلان ما إذا كان استهدف مرتزقة العدوان في معسكر مأرب.

وأشار البخيتي إلى أن هناك صراعا في اليمن بين دول في التحالف وبين مرتزقة هذه الدول.

وسخر من بيان وزارة الدفاع في حكومة المرتزقة الذي قال أمس إن الهجوم تم بصاروخ باليستي، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني بهجوم أميركي بالعراق.