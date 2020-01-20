شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي : يعلق على جريمة قصف مسجدا بمحافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قيادي موتمري بارز يعلق على ما يحدث الآن في العاصمة صنعاء .. انتصارات وانهيارات غير متوقعة للحوثيين؟ انفجار يهز مدينة مأرب وأنباء أولية تؤكد استهداف المنطقة الثالثة قوات الشرعية تسقط طائرة استطلاعية مسيرة للحوثيين شرق العاصمة صنعاء بالصورة : أول تعليق لزوج نانسي عجرم بعد حادثة منزله... هذه رسالته للقتيل

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