شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الشيخ سلطان البركاني يفاجئ الجميع ويعلن عن توجيهات وقرارات رئاسية عاجلة ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 11:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، حل مشكلة الطلاب المبتعثين للدراسة بالخارج، وصدور توجيهات رئاسية عاجلة بصرف المستحقات المالية.

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وقال البركاني، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": "أبنائنا الأجلاء الطلاب اليمنين بالخارج وفي ماليزيا بشكل خاص فخامة الأخ الرئيس قد أصدر توجيهاته الآن بصرف المستحقات المالية الخاصة بكم".

وأضاف البركاني، "فإطمئنوا وإن شاء الله تصلكم خلال الأيام القادمة وبشكل عاجل جميعنا مهتمين ومقدرين ظروفكم.".

وكان طلاب اليمن في الخارج، دشنوا منذ عدة أيام سلسلة اعتصامات واحتجاجات أمام سفارات وقنصليات اليمن، للمطالبة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية.

وأقدمت إحدى الطالبات في سفارة اليمن بماليزيا على إحراق "حجابها" احتجاجاً على الوضع الصعب الذي يعيشه الطلاب اليمنيين في الخارج، بسبب تأخر صرف المستحقات.

