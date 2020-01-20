شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : "بدأت المعركة الكبرى لتحرير اليمن " ..اندلاع المعارك في جبهة الجوف , تزامنا مع نهم ,والجيش الوطني يسحق المليشيات ,وسقوط قتلى وجرحى وتدمير الآليات الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 10:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قصفت مدفعية الجيش، اليوم الإثنين، مواقع تمركز لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.

أقرأ أيضا :

تفجير مفاجأة مرعبة, عن مؤامرة ,ومخطط خطير وصادم يقوده بن زايد والرئيس السيسي , ضد الملك سلمان , والمملكة العربية السعوديه..وما علاقة اسرائل !!

Advertisements

وردنا الآن : الشيخ سلطان البركاني يفاجئ الجميع ويعلن عن توجيهات وقرارات رئاسية عاجلة ..!

وردنا الآن : أردوغان يتلقى "هزيمة نكراء" ..ومطلب اممي "صراحة على أنقرة الكف عن إرسال "المرتزقة" إلى ليبيا"!ابرز نتائج قمة برلين

واستهدف القصف مواقع المليشيا، في جبهة "العقبة" بمديرية خب والشعف، وجبهة حام في مديرية المتون.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

إلى ذلك لقي عدد من عناصر المليشيا المتمردة مصرعهم، اليوم، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في جبهة الغيل غرب المحافظة ذاتها.

