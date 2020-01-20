شكرا لقرائتكم خبر عن أطفالنا ينزفون ألم وقهر وأسى .."أشتي أشوف أبي" صورة وكلمات تبكي الحجر , لطفلة وهي تحتضن حذاء أبيها الشهيد في القصف الذي أستهدف مأرب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 09:59 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تداول ناشطون يمنيون صورة لطفله وهي تحتضن حذاء أبيها الشهيد في القصف الذي أستهدف مأرب. أقرأ أيضا : Advertisements عااااجل : "بدأت المعركة الكبرى لتحرير اليمن " ..اندلاع المعارك في جبهة الجوف , تزامنا مع نهم ,والجيش الوطني يسحق المليشيات ,وسقوط قتلى وجرحى وتدمير الآليات الحوثية

وأبدى الناشطون حزنهم الشديد بعد مشاهدة الصورة الذي تظهرىفيها طفلة صغيرة محتضنه حذاء إبيها الذي سقط شهيدا جراء القصف الحوثي الذي إستهدف مأرب وهي تردد كلمات بحزن "أشتي أشوف" أبي .

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كانت هذه تفاصيل خبر أطفالنا ينزفون ألم وقهر وأسى .."أشتي أشوف أبي" صورة وكلمات تبكي الحجر , لطفلة وهي تحتضن حذاء أبيها الشهيد في القصف الذي أستهدف مأرب!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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