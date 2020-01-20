هل تذكرون الداعية السعودي ‘‘عائض القرني’’ الذي شبّه الملك سلمان بما في السماء؟؟ شاهدوا المفاجأة التي حدثت له اليوم (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجه الداعية السعودي عائض القرني رسالة جديدة يمدح فيها الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكتب القرني في رسالته للملك سلمان : " يا خادم البيتين صُنت أوطاننا شام ويمنْ.. حتى العرب صاحوا معك يا الفارس أبشر بالسعدْ".الله يبيض وجه من لبّى الثكالى في عدنْ.. سلمان يا عزوة (مُعزّي) والأسد خلّف أسدْ

وأضاف القرني فغي تدوينة له على تويتر : " تشرّفنا اليوم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله، وولي عهده، لما يُحبه ويرضاه".

يذكر أن القرني دائما يوجه برسائل مديح عقب كل زيارة للملك سلمان، حيث كتب عقب زيارة سابقة " دائما الملك سلمان يذكرنا في كل استقبال بالتفاؤل، والتوكل على الله".

وأضاف حينها أن ببابه المفتوح، وصدره المشروح، والدنا خادم الحرمين الشريفين يستقبل أبناء شعبه، يجمعهم به الحب والولاء، ويُذكّرنا دائماً بالتوكّل على الله، والتفاؤل بمُستقبل مُشرق واعد، فنخرج من عنده أكثر ثقةً، وأملاً، وسعادةً، فإنك شمسٌ والملوكُ كواكبٌ.. إذا طلعتْ لم يبدُ منهنّ كوكبُ".



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