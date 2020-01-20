شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيرا .. زوج الفنانة نانسي عجرم يقع بالفخ ..ادلة جديدة وقطعية في قضية مقتل الشاب السوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال المحامي أشرف الموسوي، المتابع لقضية مقتل الشاب محمد الموسى، الذي أطلق النار عليه زوج الفنانة نانسي عجرم، أنه صدر اليوم استنابة قضائية بحق الهاشم وقد تؤدي إلى إعادة توقيفه بعد اخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي أكدت أن ما قام به الدكتور فادي الهاشم جاء دفاعا عن النفس، مبنية قناعتها بالأدلة والمعطيات وأفلام كاميرات المراقبة.

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عرض نانسي على الطب الشرعي

وأشار الموسوي وفقاً لموقع فوشيا ، إلى أنه تم استدعاء الدكتور فادي الهاشم مجددا للتحقيق على خلفية مقتل الشاب محمد الموسى، كما تم عرض الفنانة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن إصابتها التي أكدت الفنانة إنها كانت نتيجة شظايا الرصاص وحادث إطلاق النار الذي حصل بين زوجها واللص.

وأضاف الموسوي :تم استدعاء زوجة القتيل محمد الموسى المتواجدة حاليا في لبنان، كما تم تفريغ محتوى الهواتف الخليوية الخاصة بجميع العاملين لدى منزل نانسي عجرم، وسحب جميع الفيديوهات الخاصة بالكاميرات الداخلية والخارجية للمنزل.

رفض استلام الجثة

ولفت أشرف الموسوي إلى أنه سيتم الكشف على منزل زوج الفنانة نانسي عجرم مجددا، وذلك بعد رفض عائلة القتيل استلام الجثة اليوم، واحتجاجهم على الإجراءات القضائية المعمول به، خاصة وأن زوجة القتيل أكدت أن هناك معرفة مسبقة بين زوجها والدكتور الهاشم وزوجته نانسي عجرم، مشيرة إلى أنه كان يتردد للعمل لديهم في المنزل.