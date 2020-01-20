شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو...قناة الجزيرة القطرية تقطع كل برامجها وتباغت الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاجل والمزلزل بشأن الهجوم الصاروخي على معسكر الاستقبال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو...قناة الجزيرة القطرية تقطع كل برامجها وتباغت الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاجل والمزلزل بشأن الهجوم الصاروخي على معسكر الاستقبال

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