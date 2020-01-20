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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الامارات تباغت الجميع وتصعق هادي والجنرال الاحمر وتفضح المستور وتكشف الجهة التي استهدفت مسجدا في ”مأرب“ وتصدر بيان رسمي صدم الجميع

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