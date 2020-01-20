شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يثلج صدور كل اليمنيين ويصدر امر ملكي كان "حلم " وتحقق .. وقلوب اليمنيين تنهج بالدعاء ولسانهم بالشكر "بعد الله " شكرا سلمان ..حفظ الله الملك سلمان وولي عهده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يثلج صدور كل اليمنيين ويصدر امر ملكي كان "حلم " وتحقق .. وقلوب اليمنيين تنهج بالدعاء ولسانهم بالشكر "بعد الله " شكرا سلمان ..حفظ الله الملك سلمان وولي عهده

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة.. الملك سلمان يثلج صدور كل اليمنيين ويصدر امر ملكي كان "حلم " وتحقق .. وقلوب اليمنيين تنهج بالدعاء ولسانهم بالشكر "بعد الله " شكرا سلمان ..حفظ الله الملك سلمان وولي عهده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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