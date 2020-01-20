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صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشر من أسواق الصرافة ومحلات الذهب.. الدولار يرتفع بشكل جنوني امام الريال اليمني وفارق غير مسبوق في السعر بين صنعاء وعدن (الاسعار )

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وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 20 يناير 2020 كما يلي :

(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 175

⁦ الدولار 650

⁦ الإماراتي 174

⁦ العماني : 1667

ذهب كسر 21 : 27,200

(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 176

⁦الدولار : 655

⁦ الإماراتي : 175

⁦ العماني : 1695

ذهب كسر 21 : 27,500

الأسعار في صنعاء .

شراء السعودي : 154.5

بيع السعودي : 155

شراء الدولار : 587

بيع الدولار : 590

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