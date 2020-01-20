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تدشين عملية نقل طالبات عدن إلى الجامعات بحافلات مقدمة من السعودية

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

تدشين عملية نقل طالبات عدن إلى الجامعات بحافلات مقدمة من السعودية

الخليج 365 - عدن

وثق البرنامج السعودي لتنمية و إعمار اليمن، أولى رحلات حافلات النقل التي سلمها لجامعة عدن، في نقل الطالبات من وإلى كليات الجامعة.

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وقال في بيان، اليوم الاثنين، إن الحافلات نقلت طالبات الجامعة داخل العاصمة عدن، ومن وإلى عدد من المديريات خارجها.

 

ولفت إلى أن توريد حافلات النقل إلى جامعة عدن يهدف لدعم فرص التعليم والتعلم في العاصمة.

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