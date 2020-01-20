شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين عملية نقل طالبات عدن إلى الجامعات بحافلات مقدمة من السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

وثق البرنامج السعودي لتنمية و إعمار اليمن، أولى رحلات حافلات النقل التي سلمها لجامعة عدن، في نقل الطالبات من وإلى كليات الجامعة.

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وقال في بيان، اليوم الاثنين، إن الحافلات نقلت طالبات الجامعة داخل العاصمة عدن، ومن وإلى عدد من المديريات خارجها.

ولفت إلى أن توريد حافلات النقل إلى جامعة عدن يهدف لدعم فرص التعليم والتعلم في العاصمة.