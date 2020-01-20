بن حبريش يوجه إدارة هيئة ابن سيناء بمعاقبة المخالفين للدوام الرسمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

وجه وكيل أول محافظة حضرموت ، الشيخ "عمرو بن حبريش العليي" ، إدارة هيئة مستشفى أبن سيناء العام بإتخاذ الإجراءات والمعالجات ضد المخالفين للدوام الرسمي وفقًا وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والعمل على متابعة إلتزام والانضباط بالدوام لكافة القوى الوظيفية في المستشفى من أطباء وممرضين وعاملين وتأديتهم لواجباتهم بإخلاص وأمانة.



وأشار وكيل أول حضرموت خلال زيارته المفاجئة للهيئة، اليوم، إلى أن خصوصية أداء ونشاط هيئة ابن سينأ وارتباطه المباشر بحياة المواطنين من خلال تقديم لهم الخدمات الطبية والتمريضية المثلى، يجعل هذا المرفق الحيوي يستحق الإهتمام والمتابعة، مؤكدًا بأن السلطة المحلية تولى الهيئة كل العناية الذي يمكن إدارتها من القيام بمهامها وأعمالها على الوجه المطلوب ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجه أنشطتها وخدماتها .

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وأشاد وكيل أول حضرموت بالاطباء الاخصائيين الذين يقدمون مثالًا في التفاني في أدائهم المهني والعملي والتزامهم بالدوام مشيرًا إلى أن أمثال هؤلاء محل تقدير الجميع، مشددًا على عدم التساهل مع المخالفين والمتقاعسين في أداء واجبهم الوظيفي والمهني، والعمل على اتباع النظم الإدارية وتطبيق نظام البصمة لضبط الدوام الرسمي لجميع القوى العاملة بالهيئة.

وقام وكيل أول حضرموت يرافقه رئيس الهيئة الدكتور العبد ربيع باموسى ونائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية الدكتور ياسر بامطرف بزيارات للعناية المركزة الجراحية والعيادات العامة والتخصصية مطلعًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.