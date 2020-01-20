الكثيري يوجه برفع خطة عمل صندوق النظافة للفترة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري صندوق النظافة و التحسين بحضرموت الوادي رفع خطط الصندوق للعام للفترة القادمة و مشاريع تحسين الطرق و الجولات المقترحه في سبيل تحسين المظهر العام للشوارع الرئيسية في المدن و الأماكن العامة و خطط الصندوق في تعزيز مستوى النظافة و المشاريع ذات الاولوية بالنسبة لتطوير عمل الصندوق في الفترة القادمة.



واستمع الوكيل عصام الكثيري من المهندس عمر سليم مدير عام صندوق النظافة و التحسين بوادي حضرموت و الصحراء الى أوضاع صندوق النظافة و التحسين و سير عملية النظافة و مشاريع التحسين مشددا على اهمية مضاعفة الجهود و الاهتمام بأوضاع عمال النظافة و الجدول الزمني للمشاريع.

Advertisements

وأشار الكثيري الى ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تولي صندوق النظافة و التحسين اهتماما خاصا حيث سيستلم الصندوق في الايام القادمة عدد 4 سيارات ضاغطات و عدد من الشيولات فيما استلم قبل اشهر اربع شاحنات نقل موكدا ان السلطة المحلية بوادي حضرموت ستعتمد كذلك عدد من المشاريع تهدف الى رفع قدرات الصندوق لزيادة مستوى نشاطه.

بدوره اعرب المهندس عمر سليم مدير عام صندوق النظافة و التحسين عن شكره و تقديره للاهتمام المتواصل الذي يبدية وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري و الذي اثمر على زيادة مستوى نشاط الصندوق و اظهار مدن وادي حضرموت بالمظهر الجميل موكدا عزم ادارة الصندوق و كافة العاملين رفع مستوى الجهد لتحقيق خطط و افكار السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء.

و في اللقاء اطمئن الوكيل عصام الكثيري على صحة مدير عام صندوق النظافة و التحسين بوادي حضرموت الذي عاد مؤخرا من رحلة علاجية من دولة الهند متمنيا له موفور الصحة والعافية.