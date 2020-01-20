مكتب محو الامية بمديرية القطن يكرم المدير العام للمديرية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365 - القطن
كرم مكتب محو الامية وتعليم الكبار بمديرية القطن صباح اليوم المدير العام لمديرية القطن رئيس المجلس المحلي بدرع الوفاء عرفانا بدعمه المعنوي والمادي للمكتب ' واثناء التكريم عبر المدير العام للمديرية الاستاذ عبداللطيف محمد النقيب عن سعادته بهذا التكريم.
مثمنا جهود مكتب محو الامية في العملية التعليمية والاسهام في محو الامية وتعليم الكبار بالمديرية مشيدا بدور مدير المكتب والمعلمات في ذلك ، مشيرا ان مكتب محو الامية من المكاتب النشطة والفاعلة بالمديرية ويستحق كل التقدير والاحترام والدعم معنويا وماديا.
من جانبه اشاد مدير مكتب محو الامية الاستاذ حداد عوض الحمد بجهود السلطة المحلية ودعم المدير العام للمكتب معنويا وماديا والوقوف الى جانبهم وتذليل كافة الصعاب وانجاح العملية التعليمية في صفوف محو الامية بالمديرية ، حضر التكريم عضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي المهندس أحمد خميس بيزار .
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