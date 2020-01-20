مراسلنا.. سقوط جرحى وقتلى في اشتباك بين عناصر المنطقة الاولى ومواطنون بالقطن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 الخليج 365 - خاص أفاد مراسل "الخليج 365" وقع اشتباكات مسلحة بين قوات المنطقة العسكرية الأولى، وبين احدى القبائل في منطقة وادي سر بالقذن بوادي حضرموت.

Advertisements وبحسب مصادر محلية، فقد لقي العقيد عبدالعزيز الصوفي وجندي اخر مصرعهما، فيما أصيب اثنين آخرين وهما تابعين لقوات المنطقة العسكرية الأولى. ونتيجة للاشتباك الذي كان سببه عملية استفزازية من قبل العناصر الامنية الغير منضبطة، قتل أحد أفراد قبيلة ال حريز، ويدعى محمد سليمان بن حريز وإصابة اثنين آخرين. وذكرت المصادر عن استنفار بقوات المنطقة الاولى ودخول المدرعات إلى وادي سر.

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