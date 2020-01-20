باكريت تتفقد المشاريع التنموية في مديرية المسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

استقبل فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة، في مكتبه، صباح اليوم، خديجة باكريت الوكيل المساعد لشؤون المرأة بمحافظة المهرة، في زيارة رسمية للإطلاع على أهم الإحتياجات والمشاريع التنموية للمديرية.

ورحب الدحيمي باسم السلطة المحلية بالمديرية بالأستاذة باكريت ومرافقيها ،شاكراً لها هذه الزيارة الطيبة مثمناً الجهود المبذولة من قبل الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة ومايوليه من اهتمام بنهضة المديرية الخدمية والتنموية.

Advertisements

من جانبه قدم الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية شرح مفصل عن أسباب تعثر بعض المشاريع في الطرقات والمدارس ومبنى السلطة المحلية وسكن الأطباء ومبنى الأمومة والطفولة بالمركز الصحي ومكتب إدارة تنمية المرأة بالمديرية.

وفي نهاية الزيارة وجهت الوكيلة باكريت بالاهتمام بتدريس منهج القراءة المبكرة، ووعدت بمتابعة توفير أثاث مبنى الروضة بالمديرية مع جهات الإختصاص بالمحافظة، ورفع أهم الإحتياجات التنموية والخدمية إلى السلطة المحلية بالمحافظة، شاكرة حسن الإستقبال وكرم الضيافة والترحيب الذي حضيت به مع وفدها من قبل السلطة المحلية بمديرية المسيلة .

حضر اللقاء الأستاذ سالم أحمد بن حامد رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بالمديرية، والأستاذ عبدالله محمد حاتم مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، والأستاذة سهام العامري مديرة مكتب تنمية المرأة بالمديرية، والأستاذ علي محسن حفيظ مدير مكتب المدير العام.