اجتماع بسيئون يبحث تدخلات الفاو ومنظمة الهجرة الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

ناقش اجتماع اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم تدخلات الفاو و منظمة الهجرة الدولية بمناطق وادي وصحراء حضرموت في مجالات الامن الغذائي والاصحاح البيئي .

واكد الوكيل الكثيري استعداد السلطة المحلية تقديم اوجه التعاون وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية باعتبارها شريك اساسي في التنمية .

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و استعرض ممثلي الفاو والهجرة بالاجتماع الذي حضره وكلاء محافظة حضرموت المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي و عبدالهادي التميمي برامج ومشاريع المنظمتين بمديريات وادي حضرموت والتي تهدف الى الحفاظ على بيئة امنه ، و تخفيف اثار مياه الصرف الصحي وسبل معالجتها بالوسائل الحديثة و اعادة استخدامها في مجال تتطابق مع المواصفات والمقاييس المحلية والدولية .

و تطرق ممثلي الهجرة والفاو الى ان المشاريع المقترح تنفيذها بمناطق وادي حضرموت في التكيف مع المتغيرات المناخية و التوعية بالحفاظ على الموارد المائية عبر المكونات الاجتماعية و كذا تحسين واعادة تأهيل منشأة الري عن طريق النقد مقابل العمل اضافة الى نظام الانذار المبكر الهادف الى تخفيف خسائر الكوارث الطبيعية .

و لفتا الى ان تلك المشاريع سيتم تنفيذها عبر المؤسسات والهيئات الحكومية.