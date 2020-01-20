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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. اجتماع لمناقشة تقييم أداء فروع المؤسسات والهيئات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
تعز - الخليج 365
ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم مع إدارات فروع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بالمحافظة لتقييم الأداء ومستوى الإنجاز للعام الماضي 2019.
وضم الاجتماع مدراء عموم فروع مؤسسة الكهرباء والموارد المائية ومياه الريف ومكتب الزراعة والبحوث الزراعية وكهرباء الريف، وحماية البيئة، حيث استمع وكيل أول الى عدد من التقارير المقدمة من مدراء تلك المؤسسات والهيئات الحكومية حول أداء اعمالهم خلال الفترة السابقة ومستوى تنفيذها والصعوبات والعوائق التي تواجههم في تنفيذ اعمالهم.
وناقش الإجتماع توقف عدد من الهيئات والمؤسسات الخدمية في تنفيذ مشاريعها الخدمية المعتمدة للمحافظة خلال الفترة السابقة نتيجة للاضرار التي لحقت بمباني تلك المؤسسات جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على المحافظة بالاضافة الى توقف الموازنة التشغيلية وتأخر صرف مرتبات الموظفين منذ اكثر من 6 اشهر في بعض المؤسسات والهيئات الامر الذي أثر على العمل واستقرار الموظفين.
وتطرق الإجتماع الى ضرورة ترميم واخلاء ماتبقى من مباني المؤسسات والهيئات الحكومية بصورة عاجلة لتتمكن تلك الإدارات من ممارسة مهامها الموكلة لها من مكاتبها وعودة موظفيها لاعمالهم وترتيب اوضاعهم واعتماد الموازنة التشغيلية لها وصرف مرتبات موظفيها للأشهر السابقة والعمل على صرفها باتنظام مستقبلا.
وشدد وكيل أول المحافظة على ضرورة اعداد الخطط والدراسات اللازمة من المشاريع الخدمية للعام 2020 والمشاريع المستقبلية المستدامة للفترة المقبلة والتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي ودراجها ضمن خطةةالاستجابة الانسانية ليتم اقرارها ومتابعتها لدى الحكومة وتسويقها عبر المنظمات الدولية والجهات المانحة وكذا الرفع بالتوصيات والمقترحات للارتقاء بمستوى الأداء خلال الفترة القادمة والالتزام برفع التقارير الدورية عن سير العمل ومستوى الانجاز والصعوبات والاشكالات التي تواجه اعمالهم لاتخاذ اللازم.
وأكد المخلافي أن محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان يبذل جهود كبير لدى الحكومة في متابعة صرف مرتبات موظفين عدد من الهيئات والمؤسسات المتأخرة والعمل على انتظام صرف رواتب الموظفين شهريا اسوة بموظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظة بالاضافة الى حل ومعالجة الاشكالات والعوائق التي تم الرفع بها.
واشار المخلافي أن هناك العديد من المشاريع الخدمية المعتمدة للمحافظة والتي ستنفذ خلال العام 2020 ضمن خطة الاستجابة الانسانية وغيرها من المشاريع التي يتم متابعتها من قبل محافظ المحافظة لدى عدد من الجهات الحكومية والمنظمات والدول المانحة والتي تلامس هموم واحتياجات المواطنين بالدرجة الاساسية.
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