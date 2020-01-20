العوبثاني يعقد إجتماعا بالجهات ذات العلاقة فيما يخص باصات النقل الجماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

عُقِدَ إجتماع بمكتب نائب مدير أمن ساحل حضرموت العقيد سعيد بن دويس العوبثاني ضم عدة جهات ذات العلاقة مكونة من:(الأمن ، المرور ، النقل، السياحه) وتنفيذاً لمخرجات لقاء المكتب التنفيذي فيما يخص باصات النقل الجماعي وتزايد تكرار الحوادث التي سببت معاناة وفقدان لارواح المواطنين.



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وجراء خلال اللقاء مناقشة لمشكلة تزايد وتكرار الحوادث المرورية وكذا الازدحام المروري بالمدينة جرّاء تلك الباصات ومع ضرورة إخراج مكاتبهم خارج المدينة للتخفيف من الإختناقات ومناقشة السلامة المهنية للباصات وإخضاعها للفحص الدوري والالتزام بمواعيد الرحلات التي ارهقت المواطنين.

وخلال اللقاء شدد العقيد "بن دويس" بتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول والخروج بمخرجات تسهم في تخفيف معاناة المواطنين التي تزايدت بسبب تكرار الحوادث وراح ضحيتها الكثيرين في ظل لامبالاة من قبل شركات النقل الجماعي بارواح الركاب.

حضر خلال اللقاء العقيد معمر المشجري مدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت والاستاذ سالم كنيد العوبثاني مدير عام الشؤون القانونيه بحضرموت والاستاذ ناصر القرزي مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت والدكتور وجدي باوزير مدير عام مكتب السياحه بساحل حضرموت والعقيد عبدالله اليزيدي مدير السياحه بأمن ساحل حضرموت ومراد باحاج مدير هيئة النقل البري.