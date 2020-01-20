شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : من جديد...قصف صاروخي عنيف تتعرض له محافظة مارب الان ..."تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية بمأرب، قبل قليل، إن صاروخا جديدا وقع بالقرب من المنطقة العسكرية الثالثة أكبر مقر للجيش بمأرب.

وذكرت وسائل إعلام تلفزيونية أن الصاروخ الباليستي سقط في منطقة نائية، ولم تسجل أية خسائر مادية أو في الأرواح.

جديد "الخليج 365"

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لكن قناة بلقيس ذكرت أن الانفجار ناتج عن طائرة مفخخة، ونتج عنه إصابة 4 جنود، تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

يأتي هذا الاستهداف بعد يومين من قصف دام استهدف مسجدا في معسكر لمجندين خلف عشرات القتلى والجرحى.

وفيما اتهمت الحكومة مليشيات الحوثي بالوقوف وراء القصف، لم يصدر أي تعليق أو تبني من قبل الحوثيين.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عسكرية قبل قليل أن اشتباكات اندلعت في تلال هيلان غرب مأرب، وهي المنطقة الأكثر قربا من المدينة، والتي يستهدف منها الجيش بحسب عسكريين.

المصدر: تعز أونلاين